Протест пред съда във Велико Търново срещу войната по пътищата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Протест пред съда във Велико Търново, където ще се гледа на втора инстанция мярката на шофьора, който уби бившия кмет на Червен Бряг д-р Цветан Костадинов.

Шофьорът на камиона, който помете колата му, бе пуснат срещу 8000 евро гаранция от Окръжния съд в Плевен. Катастрофата стана недалеч от мястото, където по идентичен начин загина Сияна.

Нейната баба Стоянка Ламбева е на протеста.

"Искам справедливост, а не да пускат убиеца", каза жената.

"10 месеца след смъртта на Сияна, това не се приема, няма ден, няма нощ - едно и също ми е в главата, ударът на камиона и Сиянка", каза още бабата.