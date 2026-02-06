ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Протест пред съда във Велико Търново срещу войната по пътищата

Дима Максимова

[email protected]

2336
Протест пред съда във Велико Търново срещу войната по пътищата Снимка: Дима Максимова

Протест пред съда във Велико Търново, където ще се гледа на втора инстанция мярката на шофьора, който уби бившия кмет на Червен Бряг д-р Цветан Костадинов.

Шофьорът на камиона, който помете колата му, бе пуснат срещу 8000 евро гаранция от Окръжния съд в Плевен. Катастрофата стана недалеч от мястото, където по идентичен начин загина Сияна.

Нейната баба Стоянка Ламбева е на протеста.

"Искам справедливост, а не да пускат убиеца", каза жената. 

"10 месеца след смъртта на Сияна, това не се приема, няма ден, няма нощ - едно и също ми е в главата, ударът на камиона и Сиянка", каза още бабата.

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича