В Сандански се събраха в подкрепа на шофьора, обвинен, че е убил при катастрофа д-р Костадинов

Жители на Сандански се събраха тази сутрин пред Съдебната палата в защита на шофьора на камион Димитър Димитров, който при катастрофа край Телиш отне живота на д-р Цветан Костадинов. Десетки близки и приятели на 46-годишния шофьор, както и негови колеги, твърдят, че техният съгражданин не е убиец.

"Нито един шофьор не излиза, за да се превърне в потенциален убиец", пише на издигнатите плакати.

Шофьори на тирове, признават, че всеки е правил нарушения, но това не ги прави убийци.

Димитров бе привлечен като обвиняем за причиняване на смъртта на д-р Цветан Костадинов, който е бивш кмет на Червен бряг, а след това работи в плевенската болница.

Димитър Димитров бе освободен под гаранция от 8000 лв. от Окръжния съд в Плевен. Днес Апелативният съд гледа на втора инстанция мярката на обвинения. Там сутринта пък се събраха десетки граждани, които искат справедливост и са против пускането на свобода на Димитров.