Хванаха трима с наркотици в Трудовец

Снимка: Архив

Заловиха мъже при акция срещу наркоразпространението в Ботевградско, съобщиха от полицията.

Тя е проведена на 5 февруари. До хранителен магазин в село Трудовец, е извършена проверка на осъждан мъж от Етрополе. У него намерили топче тревиста маса, реагираща на MDMA, с тегло около 4 грама.

В близост бил установен и втори етрополец, а в магазина - криминално проявен мъж с адресна регистрация в София.

Последвало претърсване на обитавана от последния стара постройка в близост до магазина, където полицейските служители открили и иззели плик с 610 грама тревиста маса, реагираща на MDMA.

Тримата мъже са задържани. Действията по разследването продължават.

Снимка: Архив

