Съдят 17-годишен, обрал и пребил мъж за 30 евро на монети

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 17-годишен младеж за извършен грабеж СНИМКА: Архив

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност
17-годишен младеж за извършен грабеж, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. 

Събраните до момента доказателства сочат, че на 30 януари около
18,45 часа пред казино в София, обвиняемият е отнел 30 евро на монети от друг мъж, като в използвал сила. 

Той бръкнал в джоба на якето на мъжа и извадил монетите. След това започнал да го удря с юмруци по главата. Обвиняемият е заплашил пострадалия, като му казал: „Аз знам, че имаш пари и ако не ми дадеш, ще те пребия".

По случая се води досъдебно производство и се предвижда наказание „лишаване от свобода". Обвиняемият е задържан за сок до 72 часа и предстои да му бъде внесено искане в съда за определяне на мярка за постоянно задържане.

