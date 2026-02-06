Съдят 17-годишен, обрал и пребил мъж за 30 евро на монети

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност

17-годишен младеж за извършен грабеж, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 30 януари около

18,45 часа пред казино в София, обвиняемият е отнел 30 евро на монети от друг мъж, като в използвал сила.

Той бръкнал в джоба на якето на мъжа и извадил монетите. След това започнал да го удря с юмруци по главата. Обвиняемият е заплашил пострадалия, като му казал: „Аз знам, че имаш пари и ако не ми дадеш, ще те пребия".

По случая се води досъдебно производство и се предвижда наказание „лишаване от свобода". Обвиняемият е задържан за сок до 72 часа и предстои да му бъде внесено искане в съда за определяне на мярка за постоянно задържане.