Арестуваха учител от Пловдив за блудство с ученичка

Комуникирал в интернет и с малолетна, на която не преподавал

Учителят по география и икономика в пловдивското училище "Софроний Врачански" Аврам Андреев е задържан по обвинение в блудство със своя ученичка. Момичето е навършило 14 години, но по разследването има данни за недопустими контакти с още 1 момиче, което е малолетно. То не е ученичка на Андреев, комуникирало с него в интернет и според обвинението мъжът му изпращал порнографски материали. Според първоначалната информация става дума за снимки на интимните му части.

Тази девойка имала манипулиран профил в социалните мрежи, в който се представяла за 17-годишна, снимката също била обработена така, че да изглежда по-голяма. След общуването с Андреев в интернет тя и нейна приятелка, навършила 14 години, снимали преподавателя с негова колежка в училището. Били наказани за това. По-късно приятелка на момичето със скритата самоличност се изплюла върху учителка, после обяснила, че искала да уцели Андреев. Ръководството на учебното заведение решило да я премести в друго училище и тогава бащата подал сигнал с разпечатки на кореспонденцията на дъщеря си с малолетното момиче и така комуникацията с учителя излязла наяве.

Аврам Андреев е в ареста в решения и на Районния, и на Окръжния съд в Пловдив. "Експертизите не са готови, не мога да кажа дали има снимки на интимни части, разследващите го твърдят, но аз не съм ги виждала", коментира пред "24 часа" адвокатката на Андреев Зоя Тошкова. По нейна информация Андреев е напуснал училището веднага след повдигането на обвинението.

"Не искаме да всяваме смут и паника у родителите и да създаваме излишно напрежение. Това дело трябва да се гледа при закрити врати, защото имаме пострадали непълнолетни и малолетни. Няма как да изнесем детайли, защото се касае за интимния живот на подрастващи", обясни говорителят на районната прокуратура в Пловдив Пламен Пантов. И посочи, че разследването продължава.

На профила във фейсбук на Аврам Андреев все още е посочено, че преподава в СУ "Св. Софроний Врачански". Виждат се снимки с ученици, публикации за учебния процес, както и кадри от детската баскетболна школа, в която е треньор.

Аврам Андреев е син на бившия директор на операта в Пловдив и депутат във Великото народно събрание Андрей Андреев. Задържаният носи името на дядо си - големия оперен певец Аврам Андреев.