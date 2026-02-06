Спрян е опит за контрабанда на 9500 кутии цигари на Лесово

Опит за контрабанда на 9500 кутии (190 000 къса) цигари е пресечен от митнически служители на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Лесово. Тютюневите изделия са открити в камион, пътуващ от Турция за Германия, съобщиха от Агенция „Митници”.

Товарният автомобил с чужда регистрация е бил управляван от турски гражданин. Водачът е декларирал, че превозва метални изделия. При проверка инспекторите откриват кашони с контрабандни цигари, укрити между декларираните стоки. Установените количества са от различни търговски марки, с турски акцизен бандерол. Контрабандните тютюневи изделия са иззети. На водача е съставен акт за административно нарушение, посочват от митническата агенция.

В края на януари т. г. на граничния пункт бяха открити 35 550 кутии цигари, укрити в термопанели в товарен автомобил, пътуващ от Турция за Румъния. Стойността на контрабандната стока бе определена на над 100 000 евро.

От началото на годината на ГКПП Лесово са задържали над 1,297 млн. къса контрабандни цигари, информират от Агенция „Митници”. Те са били укрити предимно сред декларирани стоки в товарни автомобили, пътуващи от Турция за държави в Европейския съюз, където пазарните цени на акцизните тютюневи изделия са значително по-високи.