Обезвредиха ръчна граната в плевенско село

Кола осъмна с 4 срязани гуми и счупено панорамно стъкло, полицията разследва

Полицията в Монтана разследва вандалски акт над частен лек автомобил

Полицията в Монтана разследва вандалски акт над частен лек автомобил, съобщиха от ОД на МВР .
Случаят е от вчера. Сигнал за него е подаден около 9 часа в полицията в Монтана. 55-годишен местен жител заявил, че лекият му автомобил „Дайхатсу" е потрошен. Мъжът пояснил, че колата е със 4 срязани гуми и повредено предно панорамно стъкло. Извършен е оглед на местопроизшествие и е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 216 ал. 1 от НК. Стойността на нанесената щета е в процес на изясняване.
Работата по случая продължава районното управление на полицията.

