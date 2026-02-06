Агенция "Митници" задържа 4810 кг незаконни хладилни агенти при голяма международна операция

Агенция "Митници“ задържа 4810,4 кг незаконни хладилни агенти при проведена международна операция "DEMETER XI“ на Световната митническа организация (СМО), съобщават от пресцентъра на българските митници. Това е най-голямата операция на СМО в защита на околната среда и е насочена срещу незаконната търговия и трансграничен превоз на опасни отпадъци, на разрушаващи озоновия слой вещества и флуорсъдържащи парникови газове. Операция "DEMETER XI" беше проведена в продължение на пет седмици с две оперативни фази през 2025 г. и в нея се включиха рекорден брой 120 митнически администрации по целия свят, пояснява БТА.

Операцията доведе до 409 конфискации на голям обем заловени незаконни стоки, отчита Световната митническа организация.

При операция "DEMETER XI“ са задържани общо 15 509 тона отпадъци, което е значително увеличение от 57,6 на сто в сравнение с предходната операция "DEMETER X“. Сред ключовите оперативни резултати са също задържани 68 тона озоноразрушаващи вещества и флуорсъдържащи парникови газове. Иззети са 8 тона опасни химикали, както и 13 тона оборудване, съдържащо контролирани вещества.

"Положителните резултати от "DEMETER XI“ потвърждават важната роля на митниците в защитата на обществото и околната среда. Чрез тези дейности виждаме способността на митническата общност да подкрепя прилагането на многостранните споразумения за опазване на околната среда и да се справя със сложните предизвикателства на кръговата икономика. Световната митническа организация е ангажирана да стимулира сътрудничеството, координираните действия и усъвършенстваните инструменти за борба с екологичните престъпления и справяне с бързо развиващите се тенденции“, коментира генералният секретар на СМО Иън Сондърс.

От Световната митническа организация отбелязват, че операцията предотвратява замърсяването на околната среда от незаконни отпадъци, мощни парникови газове и други опасни химикали. Тя дава също възможност на митническите администрации да засилят обмена на разузнавателна информация, да проследяват високорискови пратки, да проверяват подозрителни пратки и динамично да адаптират рисковите профили в реално време.

Началото на операция "DEMETER“ датира от 2009 г. и тя е най-голямата международна операция в израз на усилията на митническата общност за прилагане на разпоредбите в защита на околната среда, се посочва в съобщението.

В края на 2024 година от Агенция „Митници“ съобщиха, че българската институция е на първо място по брой случаи на задържани контрабандни флуоровъглеводородни продукти в международната операция "DEMETER X“ на Световната митническа организация (СМО), припомня БТА.