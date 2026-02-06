Професионалният охранителен бранш се разграничава от злоупотребите с видеонаблюдение

Видеонаблюдението не е необходимо по подразбиране, когато съществуват други начини за постигане на преследваната цел. В противен случай рискуваме промяна на културните норми, изразяваща се в това липсата на неприкосновеност на личния живот да бъде приета като норма. Това посочват от Българската камара за охрана и сигурност (член на БСК) в позиция, разпространена от БСК, предаде БТА. От Камарата се разграничават от „скандалните инциденти" във връзка с изтекли в сайтове за възрастни видеозаписи от салони за красота и гинекологичен кабинет. От браншовата организацията разясняват в позицията си какви са законовите изисквания за прилагането на видеонаблюдение за охранителни цели.

В началото на седмицата от Районната прокуратура в Бургас съобщиха, че са образувани две досъдебни производства за създаване на порнографски материали в козметични студия в Бургас и разпространението им в интернет без знанието на клиентите. От Районната прокуратура в Казанлък съобщиха в средата на тази седмица, че се извършва проверка във връзка с публикувана в интернет сайтове информация за разпространение на нерегламентирани снимки и видеоматериали от извършени процедури в козметични салони в града, а министърът на здравеопазването в оставка Силви Кирилов разпореди на Столичната регионална здравна инспекция незабавна проверка по случая с изтеклите кадри на жени от гинекологичен кабинет в София.

От браншовата организация посочват, че видеонаблюдението не е лицензионна дейност и Законът за частната охранителна дейност позволява широкото му използване за охранителни цели. Според Общия регламент за защита на данните (GDPR) видеоизображенията попадат в категорията биометрични данни, които са „уникални физически или поведенчески характеристики, използвани за идентифициране и автентификация на човек". Те се считат за чувствителна лична информация, изискваща съгласие за обработка. Поради чувствителния си характер, те са строго регулирани от GDPR, изтъкват от Камарата. Посочват, че администраторът на данни трябва да вземе предвид: в каква степен наблюдението засяга интересите, основните права и свободи на физически лица и дали то нарушава или засяга отрицателно правата на субекта на данните, подчертавайки, че постигането на баланс между интересите е задължително. Основните права и свободи, от една страна, и законните интереси на администратора на данни, от друга страна, трябва да бъдат внимателно оценени и балансирани, посочват от браншовата организация.

От Камарата напомнят, че инсталирането на видеокамери в санитарни помещения е недопустимо, поради предимството на правото за неприкосновеност на личния живот, пред законния интерес на администратора. Инсталирането на камери в помещения, в които се предоставят медицински, естетични, козметични и други услуги, предполагащи събличане на дрехите, попада в същата хипотеза и представлява нарушаване на правата на клиентите.

Професионалистите в охранителния бранш, които инсталират охранителни системи, познават регулаторните изисквания за дейностите по видеонаблюдение и могат да постигнат необходимото ниво на защита, без да се нарушава GDPR, ЗЧОД, Наредба 8121з-611 и др., подчертават от Камарата.

От организацията препоръчват на посетителите в обекти, в които има видеонаблюдение, да бъдат по-внимателни и предпазливи, и ако забележат камери в помещения, в които е недопустимо да има такива, да откажат услугата и да уведомят Комисията за защита на личните данни.