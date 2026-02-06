Васил Терзиев обсъди възможности за реализиране на инициативата „Училището - сърцето на квартала"

След проведените събития в рамките на инициативата „Училището - сърцето на квартала", кметът на София Васил Терзиев се срещна с представители на Камарата на строителите в България и водещи компании от сектора, за да обсъдят следващите стъпки и възможностите за реализация на проектите. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община. Строителният бранш е ключов партньор в трансформацията на училищната среда, а срещата е част от последователните усилия на Столичната община за осигуряване на качествено, устойчиво и навременно изпълнение на инициативата.

По време на разговора кметът представи четирите проекта, разработени до момента, както и дългосрочната визия за обновяване на всички 45 училища в София, които в момента учат на две смени. Основен акцент беше поставен върху необходимостта от конкурентна среда и активен диалог с бранша, за да се гарантира високо качество на изпълнение. Васил Терзиев изрази увереност, че в лицето на строителните компании общината ще намери съмишленици, и пое ангажимент комуникацията с тях да продължи активно и занапред.

„Училището - сърцето на квартала" е инициатива на Столична община, насочена към цялостно обновяване на училищната среда и превръщането на училищата в отворени, модерни и многофункционални пространства. Проектът поставя училището в центъра на обществения живот - като място не само за образование, а и за спорт, култура и срещи на местната общност.

Инициативата цели създаване на съвременна и достъпна образователна инфраструктура чрез разширяване на учебните бази, модернизиране на сградите и дворовете и създаване на условия за преминаване към режим на обучение на една смяна - ключова стъпка за по-добри образователни резултати и по-пълноценен дневен ритъм за децата.

Проектите включват изграждане на нови учебни корпуси, реализирани със сглобяема стоманобетонна конструкция. Този подход съкращава времето за строителство, ограничава шума и праха в активна училищна среда.

Новите пространства залагат на адаптивна образователна среда – класни стаи с възможност за гъвкаво преустройство и общи зони за работа, игра и почивка. Този модел следва съвременните тенденции в образователната архитектура, при които пространството подкрепя различни форми на учене.

Съществен елемент са и учебните пространства на открито, включително покривни тераси и зелени дворове, които се превръщат в естествено продължение на класната стая. Ученето в среда с пряк досег до природата доказано подобрява концентрацията, намалява стреса и повишава ангажираността на учениците.

Училищните дворове се трансформират от предимно асфалтови площи в озеленени паркови пространства със спортни игрища, места за отдих и зони за събития, в които ще имат възможност да се включват всички хора след края на учебния ден.

Новите спортни зали и многофункционални пространства са проектирани така, че да могат да се използват както за учебни занятия, така и за събития, тренировки и инициативи на местната общност. Този модел следва европейските практики за споделена училищна инфраструктура, при които обществените инвестиции работят целодневно в полза на хората.

