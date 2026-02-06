Задържаният за блудство пловдивски учител отказал да даде обяснения на директора

Уволних го веднага, заяви ръководителят на учебното заведение Ростислав Копринков

Сигналът за недопустима комуникация между преподавателя в пловдивското училище "Софроний Врачански Аврам Андреев и непълнолетни момичета е подаден на 26 януари, съобщи за "24 часа" директорът на образователната институция Ростислав Копринков. "Попитах го има ли какво да каже, той не даде обяснения, поведението му беше малко странно. Уволних го на следващия ден", обясни директорът. Според адвокатката на Андреев Зоя Тошкова преподавателят сам е напуснал. След като приключили трудовите си отношения, Копринков подал сигнал на компетентните органи.

Това е първата година на Аврам Андреев в училище "Свети Софроний Врачански". "Появи се на конкурса и останахме с много добри впечатления. Показа много добри знания и го назначихме", спомня си директорът. Той и заместникът му правили какви ли не проверки, за да са наясно с работата на младия учител. Той обаче се справял отлично. Децата също го харесвали. В баскетболните среди пък описват Аврам Андреев като добър и отдаден на работата си учител и треньор.

Както вече съобщихме, учителят е син на някогашния директор на операта в Пловдив Андрей Андреев, който беше и във Великото народно събрание като депутат от СДС.