Роботика и киберсигурност ще учат след седми клас в Стара Загора през новата учебна година

На заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие в Стара Загора бе обсъден предложеният от РУО "Държавен план-прием по профили и професии в професионалните и профилирани гимназии, обединените и средни училища за VIII клас за учебната 2026/2027 година" в областта, съобщиха от областната администрация.

Анализът за последните три години показва относителна устойчивост в планирането, при отчетливо влияние на демографските процеси и ученическия интерес. Предложеният прием в голяма степен е насочен към професионално образование и приоритетни направления, в съответствие с регионалните потребности от кадри.

Предложението на РУО – Стара Загора за новата учебна година е съобразено с броя на завършващите седми клас ученици и е в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба в системата на образованието.

Очаква се през тази учебна година завършващите седмокласници в област Стара Загора да бъдат 2857. Те могат да продължат обучението си в общо 106 паралелки, от които 71 професионални (67 в дневна форма на обучение и 4 в дуална система на обучение) и 35 профилирани. Предлага се и една професионална паралелка за задочно обучение след завършено основно образование.

Сред професиите, които ще се предлагат, най-много са паралелките в направленията хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, следвани от търговия на едро и дребно, транспортни средства, строителство, машиностроене, механотехника, металообработване и металургия, електроника и автоматика, електротехника и енергетика.

През новата учебна 2026/2027 г. се предлагат 2 нови професии – роботика в ПГЕ "Джон Атанасов" в град Стара Загора и киберсигурност в ПГКНМА "Проф Минко Балкански", също в Стара Загора. В казанлъшката ПХГ "Св.св. Кирил и Методий" ще има нов профил – икономическо развитие.

Комисията по заетост съгласува и Държавния план-прием за учебната 2026/2027 година в пети клас в профилираните природо-математически гимназии в област Стара Загора.