Николай Денков: Институциите прикриват факти за убийствата в Петрохан

"Реакцията на институциите за убийствата в „Петрохан" издава координирана акция по прикриване на факти, с разпространение на слухове и внушения", написа съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Николай Денков в своя фейсбук профил.

"Незаконният главен прокурор не се интересува от убийците, а коментира богоугодността на убитите. В пълен синхрон с прокуратурата, ДАНС цитира един сигнал за педофилия, сектантство и паравоенни структури, подаден срещу жертвите преди 2 години – без обяснение защо сигналът изобщо не е разследван", коментира Денков.

"Насред мъглата от конспиративни теории и очерняне на жертвите, ИТН, Възраждане и други патерици на ГЕРБ и ДПС са активирани да пришиват ПП-ДБ към случая. Както опитаха с училищния директор с камерите, който се оказа кадър на ГЕРБ, назначен от чиновници на ГЕРБ - и онази акция се провали. Ще се провали и тази", написа още съпредседателят на "Продължаваме промяната - Демократична България".

На 2 февруари бяха открити телата на трима мъже до хижа "Петрохан". Телата били с огнестрелни рани в областта на главата, а постройката, която са обитавали, е намерена опожарена.

Продължава издирването на лица, свързани със случая. Сред тях е и собственикът на хижата Ивайло Калушев.