Обезвредиха ръчна граната в плевенско село

Жена хвърли 5 хил. евро през терасата, мислейки, че спасява сина си

Надежда Алексиева

Евро СНИМКА: Pixabay

51-годишен мъж от силистренско село е задържан за 72 часа във връзка с разследване на телефонна измама, при която жена е ощетена с 5000 евро, съобщават от пресслужбата на апелативна прокуратура - Варна.

Разследването е за телефонна измама, като според прокуратурата, арестуваният мъж с инициали Д.В. е изиграл ролята на „муле".

Мъжът е задържан на 4 февруари 2026 година, след като е установена неговата съпричастност към извършена в същия ден телефонна измама.

Той бил изпратен да вземе пари, хвърлени през терасата от 82-годишна жена от Силистра, която била убедена, че е разговаряла с полицейски служител и трябва да предаде спестяванията си, за да спаси живота на сина си.

Сумата трябвало да бъде занесена в Румъния незабавно след взимането й.

При задържането му на ГКПП в Русе, в Д.В. са намерени и иззети 5000 евро, точно колкото е хвърлила пострадалата жена.

След като е привлечен към наказателна отговорност, мъжът е разпитан в качеството му на обвиняем и е признал за участието си в още няколко подобни случая в периода от 2 до 4 февруари.

Работи се по изясняване на фактите и обстоятелствата около тях.

Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Районна прокуратура - Силистра.

