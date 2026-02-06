Пак предлагат площад "Св. Александър Невски" да се преименува на "Св. Иван Рилски"

Столичният площад "Св. Александър Невски", който носи името на храм-паметника, да се преименува на "Св. Иван Рилски". Това предлагат общинските съветници от "Синя София" проф. Вили Лилков, Иван Сотиров и Ивайло Йонков.

"Предлагаме най-представителното публично пространство на столицата на България, което обединява емблематични за града ни православни храмове, държавни и културни институции и мемориали, да бъде именувано на Св. Иван Рилски, който е най-почитания светец на българската земя и небесен покровител на българския народ. Тази година се навършват 555 г. от пренасянето на мощите на Рилския светец от Търново в светата Рилска обител. Близо 2 века след успението на Св. Иван Рилски мощите му са съхранявани в София, а шествията за поклонение пред тях са тръгвали от този площад. Към момента неговото име носи само една улица в София", пишат вносителите на доклада.

Те посочват, че дейността на Александър Невски не е свързана с България и София.

"Той е велик княз на Владимирско-Суздалското княжество (1252 - 1263 г.), по волята на владетеля на монголите Бату хан, заради лоялността си като васал на Златната орда и поддържа васалните си отношения към династията на монголите до своята смърт, като гаранция за собствената си власт в страната. Александър Невски, като победител в битките при р. Нева и на Чудското езеро срещу католическите военни части на шведите и тевтонците , олицетворява руската идентичност, като борба на източното християнство, срещу влиянието на западното християнство. Канонизиран е за светец от Руската православна църква през 1547 г.", посочват вносителите и уточняват, че на площада няма адреси и при преименуването му няма да се налага промяна на адресни регистрации.

Това е втори опит на "Синя София" за промяна на името на площада, като първия беше преди около година.