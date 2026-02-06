ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обезвредиха ръчна граната в плевенско село

Задържан за отвличане на жена поиска да излезе от ареста, назначиха му медицинска експертиза

Темида

Окръжният съд в Хасково назначи съдебно-медицинска експертиза по искане на обвиняем за отвличане. Костадин Николов (27 г.) поиска по-лека мярка от сега наложената му - "задържане под стража", заради сърдечни проблеми и необходимост от лечение в домашни условия.

Документ за здравословното му състояние трябва да бъде представен на следващото заседание на съда по делото на 17 февруари, съобщава БТА.

Николов е обвинен като отговорен в съучастие с мъж и жена - Валентин Маринов (40 г.) и Петя Даймянова (44 г.), в отвличането на 21-годишна жена от Свиленград на 13 ноември миналата година. Жертвата е качена със сила в лек автомобил и откарана в село Мустрак. Престъплението бе разкрито по "горещи следи".

На 16 ноември 2025 г. Окръжният съд в Хасково остави в ареста и тримата. Определението на първоинстанционния съд бе потвърдено от пловдивския апелативен съд на 25 ноември.

 

