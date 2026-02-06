ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обезвредиха ръчна граната в плевенско село

Задържаният пловдивски преподавател блудствал със своя ученичка на 16, пращал голи снимки и на 13-годишна

24 часа Пловдив онлайн

Аврам Андреев на първия учебен ден сред бъдещите си ученици. Снимка: Фейсбук/Аvram Andreev

Освободиха Аврам Андреев и като треньор по баскетбол на деца 

Задържаният преподавател в пловдивското училище "Софроний Врачански" Аврам Андреев е с обвинение за блудство със своя ученичка на 16 и разпространение на порнографски материали на 13-годишна, става ясно от съобщение на прокуратурата. По-малкото момиче е от същото учебно заведение, но той не й е водил часове. 

Повдигнатите му обвинения са общо 4. Две от тях са свързани с 16-годишната - през октомври м. г. той се свързал с нея в интернет, а след това извършил и блудствени действия, а тя е била зависима от него, защото Андреев е бил неин учител. 

През ноември 2025-а той се свързал през социалните мрежи и с 13-годишното момиче и й изпращал голи снимки и клипове, за което са другите две обвинения. 

За блудство Наказателният кодекс предвижда затвор от 2 до 8 години, за контактите с малолетни и непълнолетни с цел  сексуални отношения законодателят е определил от 3 до 10 години и глоба от 10 000 до 20 000 лв.

Както "24 часа" вече писа, Аврам Андреев е бил освободен от работа като учител след получаването на сигнала. От баскетболен клуб "Локомотив" съобщиха, че също са го уволнили като треньор на детско-юношеската школа.  

