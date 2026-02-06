Председателят на УС на КСБ инж. Любомир Качамаков пое за следващите шест месеца ротационната позиция на координатор на Консултативния съвет на браншовите организации в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството. В него са обединени Камарата на строителите в България, Камарата на архитектите в България, Съюзът на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на инженерите по геодезия, Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти и Националната асоциация на строителните предприемачи.

Инж. Качамаков очерта основните приоритети на председателството на КСБ в работата по промени в основните закони за заетите в строително-инвестиционния процес, които да бъдат предложени на изпълнителната и законодателната власт.

„Ще положа усилия всички браншови организация да се обединим около промени, които да усъвършенстват Закона за устройство на територията, да изработим подобрения в Закона за обществените поръчки, както и да се въведе норма за договорни отношения с публичните възложители по правилата на FIDIC“, каза инж. Качамаков.

Акцент ще бъде поставен върху ускореното завършване на процеса на електронно управление на всички услуги, осъществявани по ЗУТ, завършване на Единния публичен регистър по устройство на територията по чл.5а от закона, оптимизиране на фазите на проектиране и на обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и реда за тяхното съгласуване и одобряване, създаване на специални процедури по изграждане на важни обекти на техническата инфраструктура, включително по междуведомствено съгласуване на устройствени планове и инвестиционни проекти.

В ЗОП ще бъдат обсъдени промени, които да отчитат спецификата на труда на проектанти и строители при изпълнение на обществените поръчки, свързани с целия инвестиционен процес, ограничаване във времето на срока за приключване на работата на оценителните комисии, както и на срока, в който следва да бъде определен изпълнителят на поръчката, въвеждане на нови принципи за регламентиране на основанията на промяна на вече влезли в сила договори за обществени поръчки, отчитайки проблемите при прилагането на сега действащата нормативна уредба, промени в регламента в ЗОП относно т. нар. индексация на договорите за проектиране и строителство, включително и усъвършенстване на подзаконовата нормативна уредба в тази област и др.