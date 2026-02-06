Пътят Пазарджик-Варвара вече е отворен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е движението по път II-84 в участъка Варвара – гара Цепина по пътя Пазарджик-Варвара. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

По-рано днес движението по маршрута бе затворено заради паднала скална маса. Докато тежка техника почистваше и обезопасяваше трасето в, движението се отбиваше от екипи на РУ-Септември още при село Варвара и в района на разклона за гр. Ракитово от автопатрул на РУ-Велинград. Бяха използвани обходни маршрути: Белово-Юндола-Велинград или Пазарджик-Пещера-Батак-Ракитово-Велинград.