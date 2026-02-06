Кметът Терзиев оспорва в съда скандално решение на СОС за продажба на 4 имота в "Изгрев"

Кметът на София Васил Терзиев оспорва в съда скандалното решение за продажбата на 4 общински имота срещу изграждането на нова сграда за районната администрация на "Изгрев". Делото е образувано в Административния съд София - град, а жалбата е подадена на 30 януари, става ясно от регистъра на съда.

Става дума за доклад на кмета на столичния район "Изгрев" Делян Георгиев, с който предлага 4 апетитни общински имота да бъдат продадени срещу ангажимент да се изгради нова сграда на районното кметство. Новата сграда обаче ще бъде построена върху речно корито.

За първи път доклада бе гласуван от СОС на последната сесия преди зимната ваканция в края на 2025 г. Тогава замяната бе определена от общински съветници като "кон за кокошка". Според доклада 4 атрактивни общински имота в "Дианабад" са оценени на 7 млн. лв., или около 3,6 млн. евро. Ще бъдат продадени чрез конкурс, като цената стартира от тази сума срещу ангажимент купувачът да проектира и изгради нова сграда на районната администрация. Имотите са отредени за жилищно строителство и са с обща площ от над 2100 кв. м. Процедурата обаче предвижда 7-те милиона да не бъдат реално платени от спечелилия конкурса. Вместо това той трябва да построи ново районно кметство с минимална реално застроена площ от 2000 кв. м върху два други общински имота близо до болница "Св. Наум". Според доклада, ако строителството на новата сграда се окаже по-скъпо от достигнатата цена на конкурса, общината няма да доплаща разликата. Липсва обаче информация какво би се случило, ако новото кметство излезе по-евтино от 7 млн. лв.

СОС гласува предложението преди Коледа въпреки отрицателното становище на зам.-кмета по финанси Георги Клисурски. Кметът Терзиев обаче го върна за ново разглеждане, през януари обаче СОС отново го потвърди като решението мина само с един глас повече.

Според зам.-кмета по финанси предложението противоречи на Закона за общинската собственост, който не предвижда извършване на подобни сделки срещу непарична вноска. Той посочва и съдебната практика, според която Върховният касационен съд изключва подобна възможност. Освен това според Клисурски липсва методика и критерии за оценка на кандидатите в конкурса, както и пазарна оценка на строителството на бъдещата административна сграда. Той предупреждава, че има реална опасност предлаганата сделка да бъде обявена за нищожна.

Подобни аргументи, изложи и кметът Терзиев. Връщайки доклада в СОС, той посочва, че единствените мотиви за подобна сделка "се свеждат до изтъкване на необходимостта от нова сграда за район "Изгрев" и докладът е "правно необоснован".

Заради този доклад от "Спаси София" пък обявиха, че свалят доверие от кмета на "Изгрев" д-р Делян Георгиев, когото издигнаха за втори мандат на последните местни избори през 2023 г.