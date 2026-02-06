Върви неверен слух, че е намерен кемперът на издирвания Ивайло Калушев

Неверен слух, че полицията е открила кемпера на издирвания във връзка с тримата убити край Петрохан Ивайло Калушев, върви в мрежата. Той се препечатва и от новинарски сайтове.

Информацията се базира на действително открит кемпер. Той е бил намерен на 4 февруари около 17, 30 ч. в Монтана. Става дума за „Фиат 322", а самото превозно средство е обявено за издирване. Това най-вероятно значи, че е било крадено или че е участвало в катастрофа, но шофьорът е избягал.

Проверка на "24 часа" обаче показа, че това не е кемперът на Калушев. Неговият е бил много по-модерен.

Самият Калушев е собственик на хижата. Заедно с него се издирва и момче на 16 години. Смята се, че двамата са заедно. Това потвърди и бащата на момчето по Нова тв тази сутрин.

Ивайло Калушев е обявен за издирване, след като преди пет дни край хижа „Петрохан" бяха открити телата на трима мъже - 49-годишния Ивайло Иванов, 45-годишния Дечо Василев и 51-годишния Пламен Статев. Те бяха открити в понеделник сутринта в снега, наредени един до друг, недалеч от хижата, простреляни в главата. Те са били част от близкото му обкръжение.