Красимир Вълчев откри СТЕМ кабинети в училище в Момин проход

Министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев откри СТЕМ кабинети в Основно училище „Христо Смирненски“ в град Момин проход. Кабинетите са по природни науки, математика, история и цивилизации и география и икономика. Те са по проект по Националния план за възстановяване и устойчивост. Лентата бе прерязана от министъра и кмета на община Костенец Йордан Ангелов. Водосвет отслужи Браницкият епископ Йоан, първи викарий на Софийския митрополит, в съслужение с местни духовници. Сред официалните лица бяха и началникът на Регионалното управление на образованието - Софийска област Росица Иванова, заместник областният управител на Софийска област Цанко Цанков, директори на училища, представители на общинската администрация в Костенец и други.

Програмата бе съпроводена със слова и народни танци и песни от учениците. Красимир Вълчев каза, че е посетил училището преди около осем години, когато отново е бил министър, но днес го вижда много по-модерно, „живо“ и пълно. По думите му това е плод на съвместните усилия на училищното ръководство, Общината и МОН.

Той изрази радостта си, че в училището се учи религия и добави, че се надява да се разшири изучаването ѝ и в други училища. „Много се надявам през следващите години във всички български училища да изградим кабинети и центрове по хуманитарни науки, защото всички дисциплини са важни“, добави още Красимир Вълчев.

Кметът на община Костенец Йордан Ангелов каза, че се надява в общината добрите неща да продължат и да има още повече одобрени и изпълнени проекти. Той благодари на министъра в оставка Красимир Вълчев за усилията и допълни, че днес образователната институция в Момин проход е за пример, а преди години е била пред затваряне, пише БТА.

Директорът на ОУ „Христо Смирненски" Юлиян Одажиян благодари на всички, които са положили усилия в училището да бъдат открити СТЕМ кабинетите. Той също припомни, че училището е било пред закриване и децата са били под 50, а днес те са 89. Браницкият епископ Йоан каза, че именно в това училище децата се учат на вяра към Бога.

В двора на образователната институция се изгражда и физкултурен салон.

Министър Красимир Вълчев получи подарък картина с лика на патрона на училището Христо Смирненски. По-рано днес той посети и Основно училище „Константин Костенечки“, където се запозна с материалната база и направените в него промени.