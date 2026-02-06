Постоянен арест за 22-годишен, осъждан два пъти за дрога и хванат отново

Мярка за неотклонение „Задържане под стража" по отношение на 22- годишен кюстендилец, обвиняем за държане на канабис и амфетамин, определи Районен съд Кюстендил. Съдът уважи искането на РП Кюстендил, защитата и обвиняемият пледираха за мярка „Домашен арест"

Р. Б. е привлечен като обвиняем, че на 04.02.2026 г., в съща в село Копиловци, е държал на пет места канабис с общо тегло 0.046 кг. и амфетамин с общо тегло 0.023 кг.

За посоченото престъпление е предвидено наказание „лишаване от свобода" за срок от 1 до 6 години и глоба от две хиляди до десет хиляди лева.

По време на разпита след привличането му, обвиняемият се е признал за виновен и е заявил, че откритите у него наркотични вещества са за негова лична употреба. Съдът намира, че е налице опасност обвиняемият да извърши престъпление. Същият е осъждан два пъти за същото престъпление, за което му е повдигнато обвинение. Касае се за „тежко" престъпление по смисъла на НК. Тези данни характеризират обвиняемия като личност, проявяваща склонност към извършване на престъпления. Според съда е налице и опасност обвиняемият да се укрие. Последното му осъждане е с влязло в сила Споразумение от 16.05.2023 г. по дело на Районен съд – Кюстендил, като му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 11 месеца, изпълнението на което е отложено за срок от три години. Ако бъде признат за виновен в извършване на престъплението, за което сега му е повдигнато обвинение, обвиняемият ще трябва да изтърпи не само новото наказание лишаване от свобода, което ще бъде ефективно, но и това по предходното му осъждане. Това би могло да го мотивира да се укрие, за да осуети изпълнението на наказанието, пише в мотивите на съдия Тихомир Рачев.

Определението на Районен съд Кюстендил може да се обжалва в 3 – дневен срок от днес пред Окръжен съд Кюстендил.