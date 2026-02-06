Муле измами по телефона 82-годишна жена в Силистра, взе й 5000 евро

51-годишен мъж е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор от Районната прокуратура в Силистра за телефонна измама на 82-годишна жена. Той е привлечен към наказателна отговорност за това, че в съучастие с неустановено лице, което е заблудило потърпевшата, с цел да набави за себе си и за него имотна облага, като помагач е улеснил причиняването на имотната вреда в размер на 5000 евро. Д.В. е изиграл ролята на „муле" в измамната схема.

Мъжът е задържан на 4 февруари 2026 година, след като е установена неговата съпричастност към извършена в същия ден телефонна измама. Той бил изпратен да вземе пари, хвърлени през терасата от жена от Силистра, въведена в заблуждение, че разговаря с полицейски служител и трябва да предаде спестяванията си, за да спаси живота на сина си. Сумата трябвало да бъде занесена в Румъния незабавно след взимането й. При задържането му на ГКПП в Русе в Д.В. са намерени и иззети 5000 евро, точно колкото е хвърлила пострадалата жена.

След като е привлечен към наказателна отговорност, мъжът е разпитан в качеството му на обвиняем и е признал за участието си в още няколко подобни случая в периода от 2 до 4 февруари. Работи се по изясняване на фактите и обстоятелствата около тях.

Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Районна прокуратура - Силистра. Предприети са множество действия за установяване на други участници в измамната схема. По отношение на обвиняемия ще бъде внесено искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража".