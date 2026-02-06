ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МВР: Активно издирваме съпричастни към управлението на хижа „Петрохан“

Собственикът на хижа "Петрохан" Ивайло Калушев

Продължава активното издирване на хората, съпричастни към дейността на неправителствената организация, стопанисвала хижа "Петрохан", съобщиха от МВР във връзка с разследването на случая с трите открити тела с огнестрелни рани в хижата.

От полицията призовават всички близки, роднини и приятели на издирваните лица да предоставят допълнителна информация за тях, ако разполагат с такава.

МВР информира, че още в първите дни на разследването по случая "Петрохан" полицейски служители са провели беседа с родителя на едно от лицата, своевременно обявени за издирване. В този смисъл, направените по-рано днес изявления в ефира на национални телевизии по същество не са нова информация за служителите на МВР, заети с разследването на случилото се в района на хижа "Петрохан", допълниха от полицията.

Компетентните структури на МВР продължават интензивната си работа по случая и по всички възможни версии, се казва още в съобщението, цитирано от БТА.

 

