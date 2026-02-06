МВР: Активно издирваме съпричастни към управлението на хижа „Петрохан“

Продължава активното издирване на хората, съпричастни към дейността на неправителствената организация, стопанисвала хижа "Петрохан", съобщиха от МВР във връзка с разследването на случая с трите открити тела с огнестрелни рани в хижата.

От полицията призовават всички близки, роднини и приятели на издирваните лица да предоставят допълнителна информация за тях, ако разполагат с такава.

МВР информира, че още в първите дни на разследването по случая "Петрохан" полицейски служители са провели беседа с родителя на едно от лицата, своевременно обявени за издирване. В този смисъл, направените по-рано днес изявления в ефира на национални телевизии по същество не са нова информация за служителите на МВР, заети с разследването на случилото се в района на хижа "Петрохан", допълниха от полицията.

Компетентните структури на МВР продължават интензивната си работа по случая и по всички възможни версии, се казва още в съобщението, цитирано от БТА.