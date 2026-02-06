ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Аржентина и САЩ подписаха търговско споразумение з...

Мъчителка на животни от Свищов обичала да души зайчета и да им реже главите

Мъчителката на животни Анита Вачкова. Снимка: Сдружение "КАЖИ"
  • Някои от жертвите са прострелвани с арбалет, но така, че да се мъчат
  • На кадрите се виждат прасета, одрани котки и всякакви уреди за мъчения

Мъчителката на животни от Свищов Анита Вачкова обичала да души и обезглавява зайчета. Извратената садистка, която е получавала доста солидни суми за ужасиите, които е причинявала на беззащитните животинчета, си е имала специално бесило и гилотина, съобщава България днес.

На някои от кадрите дадени ни от организацията за защита на животните "Кажи", се вижда как Анита тръгва да настъпва две котки, които се мъчат от болка, защото са одрани живи. Върху тях е уринирано от мъчителката и мъжа й Детелин, като в някои от случаите двамата са мастурбирали, докато ги изтезават, защото клиентите това искали.

Кадрите и видеата показват колко извратен, изкривен и повреден може да бъде един човешки ум. Дори разследващите едва са издържали да ги гледат.

 Повече по темата четете в "България днес".

Мъчителката на животни Анита Вачкова. Снимка: Сдружение "КАЖИ"
