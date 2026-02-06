Нахиде Дениз издаде книга на български за Ататюрк и неговите 440 дни в София като военен аташе

Дългогодишният кореспондент на БТА в Истанбул Нахиде Дениз представи новата си книга „440 дни. Ататюрк в България" в столичния хотел „София Балкан Палас" пред многобройна публика от журналисти, историци, дипломати на 5 февруари.

Журналистката сподели защо е важно да се помни направеното от Ататюрк в България. Книгата й е резултат на няколко години усилена работа в български и турски архиви, срещи с много изтъкнати историци и в Турция, и в България, разговори с близки роднини на героите от онази епоха.

Родена в Сливен, но установила се през 1992 г. в Истанбул, авторката споделя, че още в началните класове е пламнала искрата на творческия й интерес към личността на основателя на турската държава.

Особено важен момент от неговата 14-месечна работа в България като първия военен аташе в посолството на Османската империя в София са изпратените до Генералния щаб в Истанбул 109 доклада, написани за времето на престоя му, на които Нахиде Дениз отделя специално внимание. Макар и приет в София не особено добре (имало е няколко опита за покушение срещу него), той успява да установи чудесни контакти с елита на Царска България, включително с военни и дипломати, и то в една бурна епоха след Балканските войни и преди да избухне Първата световна война.

В същото време Ататюрк е единственият от военните аташета у нас, който не пропуска нито едно заседание на Народното събрание. Причината - интересува се от съдбата на българските турци, които по това време (1913 - 1914 година) са излъчили 17 депутати в парламента, затова и обикаля много градове в България и се среща с тях. И за тези 440 дни, през които Ататюрк е в България, той сам се уверява и остава възхитен от напредъка на младата държава. Според изследователи на Ататюрк видяното в България ще му послужи няколко години по-късно като ценна лаборатория за идеята му на живота му - модерна светска турска държава.

Неслучайно до края на дните си той пази скъп спомен за времето, прекарано у нас. Негови са знаменателните думи: "Който е враг на България, е враг на Турция". Тези и още много важни детайли описва авторката не само в книгата си „440 дни. Ататюрк в България", но и в създадения от нея пълнометражен документален филм "Софийските години на Мустафа Кемал 1913-1915", който бе излъчен през 2022 година, а след това представен с успех в турски телевизии и на специални прожекции в София, Вашингтон, Брюксел, Лондон, Стокхолм, Германия, Австрия, Косово и в много градове на Турция и България.

За всичко това, както и много факти, публикувани за първи път, пише Нахиде Дениз. Тя е дълги години кореспондент на БТА от Истанбул, както и активен автор на "24 часа". "Посветих тази книга на една важна годишнина - 100 години от подписването на първия (18 октомври 1925 г.) Договор за приятелство между България и Турция. И на събитията и личностите, свързани с подготовката и подписването на този колосален документ, чието действие продължава и в наши дни", признава емоционално Нахиде Дениз.