Мирчев: Ще искаме вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи избирателните секции извън ЕС

От "Да, България" искат президентът Илияна Йотова да наложи вето върху промените в Изборния кодекс, според които в държавите, които не са членки на Европейския съюз (ЕС), могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства в съответната страна. Това каза пред журналисти съпредседателят на "Да, България", част от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), Ивайло Мирчев.

"За съжаление, това, което ще видим, са отново опашките във Великобритания, на които бяхме свидетели години наред - хора, които пътуват по два–три часа, за да стигнат до секцията, след това стоят по половин ден да чакат опашката да стигне до тях, за да могат да дадат своя вот. Това е гавра с българските граждани в чужбина - тези, които внасят в България по три млрд. евро и заслужават поне да можем да предоставим възможност да гласуват", коментира Мирчев. Според него това се прави, защото Делян Пеевски "не иска гласовете от чужбина да влияят на резултата в България, защото там трудно се купуват гласове".

Божидар Божанов завърши анализ на свободните камери на територията на България, които са налични и лесно достъпни, каза още Мирчев. Само от двете водещи китайски марки има над 64 000 камери, които са известни по IP адрес, по порт за достъп и възможност с пароли по подразбиране голяма част от тях да бъдат достъпени, добави депутатът.

В България има над 100 000 такива камери – част от тях са в дворове на къщи, но друга част може да са в гинекологични кабинети или центрове за лазерна епилация, които всеки начинаещ хакер може да проникне. Направихме този експеримент, за да докажем, че Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) не си върши работата. Само преди няколко месеца беше избран човек (за председател - бел.ав.), който е технически неграмотен. Избраха си го ГЕРБ и "ДПС-Ново начало". Резултатът е, че КЗЛД не си върши работата, коментира Мирчев, цитиран от БТА.

Искахме изслушване на КЗЛД, но ГЕРБ направиха така, че да няма заседание на парламента днес. Спешно КЗЛД трябва да се свърже с мобилните оператори, доставчиците на интернет, фирмите за видеонаблюдение и да се вземат съответните мерки, защото този проблем е много притеснителен, каза още депутатът.

Относно промените в Закона за киберсигурност Мирчев заяви, че това е европейски регламент. Най-нормалното нещо е България да подобри сериозно киберсигурността – нещо, което до момента не се е случило. Става дума за правила, които са общи, които важат за всички европейски страни, добави той.

Днес няма заседание на парламента, защото трябваше да бъде скрит премиерът в оставка Росен Желязков. Премиерът Желязков трябваше да бъде скрит, тъй като се оказа, след разговор на нашия евродепутат Радан Канев с Манфред Вебер в Европейската народна партия, че Бойко Борисов въобще не е смятал да ратифицира т.нар Съвет за мир на американския президент Доналд Тръмп, коментира още Мирчев.

Съветвам абсолютно всички да не вкарват политически привкус в това разследване, защото няма такива аргументи, каза Мирчев относно случая "Петрохан".

Кметът на Русе е другият повод да няма заседание днес, защото щяхме да имаме още два въпроса, каза Мирчев. Единият е как така Таки - един от партньорите на Борисов и на Пеевски, си прави паркинг, от който печели милиони. След като влизаме в Шенген обаче, този паркинг е ненужен – нито един камион не спира там. Съответно Община Русе решава да задължи българските данъкоплатци да си изкупят обратно паркинга, каза Мирчев.

Има и друг голям скандал – той е свързан със заместник-министъра на екологията Виктор Атанасов, който в рамките на 80 часа първо е уволнен от премиера и след това е върнат отново. Това е скандален заместник-министър на екологията, който отговаря за екотаксите и прокарва интересите на Таки в министерството, каза още Ивайло Мирчев.