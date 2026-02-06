Община Русе реализира проект за нисковъглеродно улично осветление с европейско финансиране

В сградата на Община Русе се проведе информационно събитие по проект, насочен към повишаване на енергийната ефективност на системите за улично осветление чрез доставка и монтаж на съоръжения за производство и съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление. В рамките на дейностите ще бъдат изградени 14 фотоволтаични електроцентрали, които ще осигуряват електроенергия за собствените нужди на част от уличното осветление на територията на десет населени места в общината – град Мартен и селата Басарбово, Николово, Сандрово, Просена, Семерджиево, Ново село, Червена вода, Тетово и Хотанца.

Основната цел на проекта е чрез технологично обновление и модернизиране на системата за външно изкуствено осветление да се повиши енергийната ефективност в малките населени места на територията на община Русе, като същевременно се намали разходът на електроенергия и въглеродният отпечатък.

Проектът е със стопроцентово финансиране от Министерството на енергетиката по Националния план за възстановяване и устойчивост и е на обща стойност 658 572,58 евро, с включен ДДС. Срокът за изпълнение на дейностите е до 31 март.

Проект „Изпълнение на инвестиции за подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление в Община Русе" – BG-RRP-4.028-0085-С02 се реализира по компонент 4 „Нисковъглеродна икономика", Инвестиция C 4.13 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление".