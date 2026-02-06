Втора поредна година рекорден контрол от Столичния инспекторат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Фокус върху злоупотребите в системата за отпадъците

Рекордна гражданска активност

През 2025 г. Столичният инспекторат реализира най-интензивната си контролна дейност за последните години, с отчетлив ръст на проверките, актовете и наложените санкции. Резултатите са постигнати в условията на засилен обществен интерес и с фокус върху включване на гражданите, превенция и последователно прилагане на правилата. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Инспекторатът насочи усилията си към проблемите с най-голямо влияние върху градската среда – управлението на отпадъците, поддържането на чистотата, ползването на общински територии и опазването на обществения ред. Засиленият контрол, съчетан с по-добра координация с други институции, доведе до реален и измерим ефект на терен.

„През 2025 г. засилихме контрола още повече и го направихме по-видим и последователен. Повече проверки означават по-малко безнаказаност и по-добра градска среда. Това е посоката, в която ще продължим и през 2026 г.," каза директорът на инспектората инж. Николай Неделков.

През изминалата година контролната дейност на Инспектората бележи рекордни стойности с повече контрол и фокус върху злоупотребите в системата за отпадъците:

51 501 проверки на място – над 55% повече спрямо 2024 г.;

9 803 акта за установяване на административни нарушения – почти 80% ръст спрямо 2024 г., най-високият брой за последните години;

Постъпленията от глоби с фиш нарастват с над 36% – от 253 540 лв. през 2024 г. до 345 210 лв. през 2025 г.;

Общите постъпления по сметката на Столична община от контролната и санкционна дейност са в размер на 5 497 037,40 лв.

Най-голям дял от санкциите са наложени за нарушения, свързани с управлението на отпадъците и поддържането на чистотата на територията на Столична община.

Рекорд в активността на гражданите – ключов партньор в контрола

В резултат от засилената комуникация и включване на гражданите, през 2025 г. по различните канали на Инспектората са постъпили и обработени 79 832 сигнала и жалби от граждани. По всички тях са предприети действия в рамките на правомощията на институцията и е осигурена необходимата координация с останалите общински структури.

„Редът е ключов за гражданите и затова тяхното участие в контрола е жизненоважно. Всеки сигнал ни помага да реагираме навреме при нарушения, които засягат качеството на живот в града. За нас тези сигнали са и знак за доверие към Инспектората – доверие, за което благодарим и на което ще продължим да разчитаме. Колкото повече хора са ангажирани, толкова по-малко ще са нарушителите около тях. Истинската промяна идва не само с глоби, а с промяна в поведението и навиците," коментира Неделков.

Освен контрол и санкции, превантивна работа за по-добра градска среда

Освен ежедневния контрол, през годината Столичният инспекторат активно се включи и в инициативи в полза на града и оказа съдействие на районните администрации при възникнали кризисни ситуации. Сред открояващите се примери е МаГаТа Фест – инициатива, която даде възможност на софиянци да предадат на едно място отпадъци от мазета, гаражи и тавани. Събитието е част от усилията на екипа на кмета на София Васил Терзиев за по-добро управление на отпадъците и по-чиста градска среда.

Цели за 2026 г.

През 2026 г. Столичният инспекторат ще продължи да работи за по-ефективен и последователен контрол, по-добра организация на работата на районните инспекторати и повишаване на квалификацията на служителите. Основен акцент ще бъде поставен върху превенцията на замърсяването на градската среда, активната комуникация с гражданите и медиите, както и засилената координация с други институции за по-бърза и ефективна реакция.

Вижте тук акценти от отчета на Столичния инспекторат.