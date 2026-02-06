Съдът във Варна потвърди 12-годишна присъда за убийство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Апелативният съд във Варна потвърди присъда на Окръжния съд в града, с която подсъдим е бил признат за виновен за убийството на мъж в квартал „Аспарухово“, съобщиха от пресслужбата на институцията.

Определеното наказание е лишаване от свобода за срок от 12 години. Мъжът е осъден да заплати на двамата граждански ищци – наследници на жертвата, общо 125 000 лева за претърпените неимуществени вреди.

Инцидентът е станал на 2 май 2023 година, а три дни по-късно обвиняемият бе задържан под стража.

Извършителят и пострадалият били роднини, но не били в добри отношения. В деня на инцидента те се срещнали случайно на улицата, скарали се, а подсъдимият нанесъл на братовчед си удари, а притискайки шията и гръдния му кош възпретяствал дишането му и пострадалият се задушил.

Разпрата между мъжете била видяна от свидетели, очевидец опитал да помогне, но пострадалият бил починал.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.