Бойко Борисов: Йотова незабавно да назначи служебен премиер (Видео)

Настоявам КЕВР да се размърда от удобните кресла по кабинетите и да започнат проверки! Те трябва да бъдат незабавни и строги, ако има фактури с завишени цени, категоричен е лидерът на ГЕРБ

Вече трети месец правителството в оставка умишлено е държано в това положение. Назначаването на служебно правителство се бави и България отново е в институционален вакуум. Призовавам президента Илияна Йотова незабавно да назначи служебен премиер. Румен Радев подаде оставка, правителството подаде оставка, парламентът не може да работи нормално. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Той даде пример, че Конституционният съд се е произнесъл само за няколко дни за казуса с оставката на Радев. "От декември се водят абсолютно безсмислени консултации, защото всички партии заявиха, че искат избори", каза още Борисов. И обясни, че ГЕРБ е настоявал за незабавни избори още през март.

"Протака, протака, протака..., а цените скачат. Докато едни печелят време, държавата спира. Няма кой да носи отговорност, няма кой да взема решения, а цената се плаща от хората и бизнеса. На този фон от седмица хората са притеснени от високи сметки за ток. Нека да е ясно: правителството няма отношение към сметките. Правителството отговаря само за гаранциите да има ток. За сметките отговарят ЕРП-тата и независимият регулатор КЕВР. Затова настоявам КЕВР да се размърда от удобните кресла по кабинетите. Да започнат проверки! Те трябва да бъдат толкова остри, толкова строги, с възможно най-високите глоби за тези, които си позволяват да правят фактури с завишени цени! Това трябва да започне незабавно, иначе регулаторът трябва да си подаде оставката", каза още той.

"В такава ситуация умолявам и настоявам президента Йотова да назначи служебен премиер. Той във всички случай ще бъде, от това, което виждам, на ПП-ДБ и Пеевски. Гюров ПП-ДБ заедно с Пеевски го избраха. Тези двойни аршини - кой на кого е, трябва да спрат. Аз със сигурност нямам претенции към никой, който тя ще сложи, но да го сложи незабавно, защото администрацията не работи, държавата не работи, а в това състояние никой не носи отговорност", каза още Борисов.