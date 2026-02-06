Вижте седмичния отчет на община Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

- извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ със студена асфалтова смес на единични разрушения по пътните настилки на места по бул. „Придунавски", бул. „Тутракан", бул. „Съединение", бул. „Цар Освободител", ул. „Генерал Паренсов", ул. „Дойран", ул. „Духовно Възраждане", ул. „Изгрев", ул. „Константин Иречек", ул. „Муткурова", ул. „Пристанищна", ул. „Църковна независимост", ул. „Шипка";

- подновени бяха дейностите по ремонт на участък от тротоар по ул. „Генерал Гурко";

- отстранени бяха опасни пропадания на пътната настилка по бул. „Тутракан" /в района на ГКПП „Дунав мост"/ и ул. „Ямбол";

- ремонтирани бяха разрушени дъждоотвеждащи и ревизионни шахти по бул. „Васил Левски", ул. „Гео Милев", на кръстовището на ул. „Г. С. Раковски" с бул. „Цар Фердинанд" и в пространството между бл. „216" и бл. „217" в кв. „Чародейка – Г – Юг";

- извършено бе ръчно и машинно снегопочистване на тротоари, включително разпръскване на смес против обледяване по протежение на ул. „Никола Петков", ул. „Тулча" и ул. „Яребична";

- извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление по бул. „Генерал Скобелев", ул. „Вискяр", ул. „Воден", ул. „Йосиф Дайнелов", ул. „Йосиф Хербст", ул. „Кърджали" /включително ремонт на захранваща мрежа/, ул. „Лозен планина", ул. „Николаевска" /на кръстовището с бул. „Ген. Скобелев"/, ул. „Обзор", ул. „Панайот Волов", ул. „Петър Берон", ул. „Родопи", ул. „Шипка", кв. „Нова махала", както и по уличната мрежа на с. Семерджиево;

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта;

- монтирани бяха 8 нови и бяха възстановени 6 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- изработени бяха 48 светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

- извършен бе текущ ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Христо Ботев" с ул. „Н. Й. Вапцаров" и бул. „Липник" с ул. „Иван Ведър";

- положена бе пътна маркировка за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по ул. „Епископ Босилков", ул. „Васил Петлешков", ул. „Княжевска" и пред вх. „Б" на бл. „206" в кв. „Чародейка";

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 9 кучета, осиновени – 4, и бе извършена кастрация на 5 кучета. Извършена бе ваксинация на 9 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 3 кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

- на 4 февруари стартира работата на физическата каса на Международния фестивал „Мартенски музикални дни" в Доходното здание. Всеки делничен ден от 10 до 13 и от 15 до 18 часа любителите на фестивала ще могат да закупят билети за желаните програми. Концертите са отворени и за онлайн продажба в Entase, а за концерта на Ара Маликян и в платформата kupibileti.bg и партньорските каси в цялата страна, включително и в тази в зала „Арена Русе";

- продължават дейностите, свързани с изпълнението на проекта „Русе Арт Фест", договор BG-RRP-11.021-0006-С01, финансиран по BG-RRP-11.021 „Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини" – прием на актуализирани оферти, организационни срещи с културните оператори, подготовка за сключване на договори и др.;

- изпратени бяха покани към официални лица за 65. МФ „Мартенски музикални дни", проведени бяха срещи и разговори със спонсори и партньори на фестивала, проведени бяха нови рекламни кампании в социалните мрежи и др. дейности за популяризиране на събитията;

- разпространен бе месечният културен календар;

- извършена бе подготовка на церемониите по случай 153 г. от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски и по повод 148 години от Освобождението на Русе;

- приети бяха касови отчети и относими справки от образователните институции;

- извършена бе подготовка за провеждане на церемонията за връчване на грамоти на отличените ученици по Програмата за закрила на деца с изявени дарби за 2025 г.;

- оказано бе съдействие на отдел „Закрила на детето", във връзка с прием на деца, спрямо които е предприета мярка по Закона за закрила на детето;

- извършен бе анализ на информация, във връзка с подадени доклади от директори на училища и детски градини за неосигурено присъствие на деца и ученици.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- на 2 февруари ДГ „Зора" отвори отново врати в обновената сграда с изпълнени мерки за енергийна ефективност по програма НДЕФ. Мерките включват саниране, подмяна на дограма, нова фотоволтаична система и нова термопомпена система, нова пожароизвестителна система;

- на 6 февруари в сградата на Община Русе бе проведено информационно събитие по проект „Изпълнение на инвестиции за подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление в Община Русе" – BG-RRP-4.028-0085-С02 по компонент 4 „Нисковъглеродна икономика", Инвестиция C 4.13 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление", финансиран по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост и пряко насочен към подкрепа за енергийно ефективните системи за улично осветление чрез доставка и монтаж на съоръжения за производство и съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление. Новоизградените ФЕЦ ще произвеждат електрическа енергия за собствени нужди за част от територията на 10 от населените места в община Русе - гр. Мартен (3 бр. ФЕЦ) и селата Басарбово (1 бр. ФЕЦ), Николово (2 бр. ФЕЦ), Сандрово (1 бр. ФЕЦ), Просена (1 бр. ФЕЦ), Семерджиево (1 бр. ФЕЦ), Ново село (1 бр. ФЕЦ), Червена вода (2 бр. ФЕЦ), Тетово (1 бр. ФЕЦ) и Хотанца (1 бр. ФЕЦ) - общо 14 бр. Целта е да се повиши енергийната ефективност в част от малките населени места чрез технологичното обновление и модернизиране на системата за външно изкуствено осветление /изграждане на ФЕЦ/.Проектът е изцяло финансиране от Министерството на енергетиката и възлиза на 1 288 056 лв./658 572,58 € с вкл. ДДС. Общата му продължителност е до 31 март;

- Община Русе в качеството си на обучаваща организация по проект № BG05SFPR001-3.002-0001 „От висше образование към заетост", финансиран по програма „Образование" 2021–2027, съфинансиран от Европейския съюз, постави началото на нови практически обучения за студенти. В дейностите на Дома за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие" се включиха и възпитаници от професионално направление „Психология" на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър". Бъдещите специалисти прилагат теоретичните си знания в реална работна среда, подпомагайки социалната адаптация и емоционална подкрепа на потребителите на дома;

- екипът на Международния младежки център организира Клуб по настолни игри в ОУ "Васил Априлов". Целта на инициативата бе да насърчи развитие на когнитивни умения у младите хора, подобряване на комуникацията, логическо мислене, координация, образование - придобиване на нови компетентности и умения. С участието на младежите в Клуба по настолни игри се насърчава смисленото и пълноценно използване на свободното време;

- издадени бяха 32 разрешителни за ползване на тротоарно право;

- изготвени бяха 4 заповеди за определяне на спечелили участници в публичен търг с явно наддаване, проведен на 30 януари;

- извършен бе анализ на свободни общински обекти с цел по-ефективното им стопанисване.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- продължават ремонтът на Детска градина „Слънце" на ул. „Шейново" 14;

- продължава изграждането на нова детска ясла в кв. „Родина 3";

- изготвена бе необходимата документация за сключване на договори за строителен и авторски надзор за основен ремонт, реставрация и консервация на Регионалната библиотека „Любен Каравелов";

- изготвени бяха необходимите документи за процедури по упражняване на строителен надзор за енергийна ефективност на бл. „Марек" и бл. „Изгрев";

- изготвен бе констативен протокол от оглед на помещенията в сутерена на основната сграда на СУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ" и изготвяне на количествено-стойностна сметка с необходимите ремонтни дейности за обособяване на класни стаи при едносменна форма на обучение в учебното заведение;

- сключени бяха договори за инженеринг за основен ремонт на ул. „Коледница" и ул. „Св. Наум", като предстои възлагане на проектиране;

- извършени бяха 8 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;

- издадена бе една заповед за премахване на незаконен строеж, като същата е в процес на изпращане на заинтересованите лица.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

- обработени бяха 40 месечни технически и финансови отчети от социалните услуги;

- консултирани бяха 11 човека за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

- извършени бяха 9 домашни посещения на потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа", с цел проследяване качеството на грижа и бяха проведени телефонни разговора с потребителите за отчитане удовлетвореността от ползваната социална услуга;

- подадени бяха 3 нови заявления за кандидатстване за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа";

- раздадени бяха месечни карти за транспорт на социалните асистенти в изпълнение на стандарт 3, критерий 3.1 от Наредбата за качество на социалните услуги;

- подписани бяха 81 трудови договора с лични асистенти и 81 тристранни споразумения с ползватели на механизъм „Лична помощ";

- извършени бяха 7 проверки в изпълнение на чл.12 от Наредба № РД-07-7/28.06.2019 г. за включване в механизъм „Лична помощ";

- разписани бяха 1530 графика и отчети с положения труд на всички лични асистента, предоставящи лична помощ на ползватели в Русе и в населените места от общината;

- консултирани бяха 6 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

- екипът по ранно детско развитие посети по график Детски ясли 1, 4, 5, 6, 8, 9. Проведени бяха дейности, насочени към стимулиране на когнитивното развитие и игри за стимулация на тактилна система, както и занимания за подобряване на постуралния контрол и стабилността на тялото. Обсъдени бяха затруднения, свързани с развитието и поведението на децата и на екипите бяха дадени насоки за работата с децата и техните родители. Проведена бе тематична екипна среща на тема "Как специалистите да подкрепят семейството и детето при постъпване в детска ясла?";

- по програмата „Спорт за свободен живот" бяха проведени две спортни тренировки с 13 деца и младежи, ползващи социалните услуги Центъра за работа с деца на улицата към Комплекса за социални услуги за деца и семейства и Кризисния център за непридружени деца;

- експертите на Превантивно-информационния център преминаха тридневно обучение за работа с ЕвроASI и ADAD2 - Европейски индекс за оценка степента на зависимост, което се проведе в Националния център за обществено здраве и анализи в София;

- здравните медиатори извършиха обход кв. „Чародейка" и консултираха 28 лица за превенция на заразяване със сезонен грип и за задължителните имунизации. Консултираха за препоръчителната ваксина срещу човешки папилома вирус (HPV);

- оказано бе съдействие на 17 лица за извършване на медицински прегледи;

- здравните медиатори проведоха беседа с деца от ОУ „Алеко Константинов" за превенция на ранните бракове, в която участваха 16 ученици;

- изготвени бяха 25 карти за хора с трайни увреждания;

- издадените разрешения за таксиметров превоз до момента са 601.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- приключиха общинските първенства на Ученическите спортни игри по баскетбол за момчета – 5-7 клас;

- продължава информационната кампания за кандидатстване по програма „Спорт - 2026"

- взето бе участие в награждаването на Християн Стоянов – вицешампион от параолимпийски игри, световен и европейски шампион по лека атлетика;

- проведена бе работна среща на организационния комитет, във връзка със започване на подготовката на кръгове от Световното първенство по водомоторен спорт, което ще се проведе през месец август на река Дунав;

- организирани и проведени бяха волейболни и баскетболни срещи в зала „Дунав";

- извършена бе подготовка на Градския стадион за провеждане на футболна среща;

- взето бе участие на Мажоретен състав „Екстрийм" във волейболен турнир;

- продължава подготовката на събитие за кариерно ориентиране „А сега накъде?", което ще се състои на 7 февруари;

- продължава подготовка за конкурс-рецитала „За да я има България", посветен на Националния празник на България;

- продължава подготовката на образователния формат „Модел Република България – Дунав", който ще се проведе в Русе от 27 до 29 март. Това е второто издание на инициативата в града, която представлява платформа за симулация на държавната власт и дава възможност на младите хора да разберат как функционира съвременната демокрация.