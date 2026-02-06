Трети опит площад “Ал. Невски” да стане “Св. Иван Рилски” (Обзор)

СОС вече два пъти отлага темата

Столичният площад "Св. Александър Невски", който носи името на храм-паметника, да се преименува на "Св. Иван Рилски", предлагат общинските съветници от "Синя София" проф. Вили Лилков, Иван Сотиров и Ивайло Йонков.

"Предлагаме най-представителното публично пространство на столицата на България, което обединява емблематични за града ни православни храмове, държавни и културни институции и мемориали, да бъде именувано на Св. Иван Рилски, който е най-почитания светец на българската земя и небесен покровител на българския народ", пишат вносителите на доклада.

Освен това тази година се навършват 555 г. от пренасянето на мощите на светеца от Търново в светата Рилска обител. Вносителите напомнят, че "близо 2 века след успението на Св. Иван Рилски мощите му са съхранявани в София, а шествията за поклонение пред тях са тръгвали от този площад".

В момента името на светеца носи само една улица в София, а на площада няма адреси и при преименуването му няма да се налага промяна на адресни регистрации.

Вносителите подчертават, че дейността на Александър Невски не е свързана с България и София. Освен това "като победител в битките при р. Нева и на Чудското езеро срещу католическите военни части на шведите и тевтонците, олицетворява руската идентичност, като борба на източното християнство, срещу влиянието на западното християнство".

Проф. Вили Лилков СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

В интервю за "24 часа" през януари проф. Вили Лилков обяви, че предложението за преименуването ще бъде внесено отново в СОС. И напомни, че предишния път "това срещна категоричното несъгласие на Св. синод и пред очите ми съветници от ГЕРБ, БСП и други групи "се огънаха". Разглеждането бе отложено".

"Не е допустимо сакралното пространство на София, което събира в едно най-голямата ни катедрала, църквата "Св. София", паметниците на цар Самуил, на опълченците, на самуиловите воини, на Иван Вазов и неговия гроб, да носи името на светец, който няма нищо общо с България", категоричен бе проф. Лилков.

През февруари миналата година предложението отново отпадна от дневния ред на СОС, след като и първия опит през 2024 г. не успя.

"Искам да изкажа остро възражение срещу срамния опит да се избяга от дебата по същество за преименуването на едно от най-сакралните места в София, а именно на катедралния храм "Св. Александър Невски". Не може столицата на България да бъде чужда губерния и да доминират чужди символи, които не са свързани по никакъв начин с българската история", заяви тогава Иван Сотиров от "Синя София".

"Няма суверенна столица в Европа, чийто най-явен централен символ да не бъде кръстен на национален светец или фигура от националната история на страната. Затова ние непрекъснато ще внасяме този доклад, защото това е национален въпрос", допълни той.