Шофьорът, убил на пътя д-р Цветан Костадинов: Дълбоко съжалявам, нямаше какво да направя

Апелативният съд във Велико Търново потвърди мярката на шофьора на камион Димитър Димитров, който предизвика катастрофата край село Телиш. При инцидента загина бившият кмет на Червен бряг - анестезиологът д-р Цветан Костадинов. Шофьорът беше пуснат от Плевенския окръжен съд с мярка за неотклонение парична гаранция от 8000 евро.

Държавното обвинение поиска "задържане под стража". Наблюдаващият прокурор Димитър Лещаков посочи, че обвиняемият е системен нарушител на пътя, има 24 нарушения като през 2022 година му е отнета шофьорска книжка след употреба на алкохол.

"Катастрофата, при която загина д-р Цветан Костадинов, е причинена основно от поведението на шофьора на камиона - Димитър Димитров, и не толкова от лошото състояние на пътя и заледения участък", посочи прокурор Лещаков.

Адвокатите на обвиняемия Димитър Димитров пък цитираха констативния протокол от местопроизшествието и посочиха, че причина е неопесъчения участък и черен лед на платното. "На черен лед, аз не знам кой може да спре тази тежка машина", коментира адвокат Димитър Захариев.

Катастрофите там са се превърнали в ежедневие и деянието не е с повишена обществена опасност. Защитниците настояха, че е време прокуратурата да се заеме със състоянието на пътя-убиец до Телиш. Поискаха намаляване на размера на паричната гаранция.

"Дълбоко съжалявам. Ако имаше още какво да направя, за да не се случи, бих го направил", каза Димитров в последната си дума.

Преди началото на съдебното заседание пред сградата на съда се събраха десетки граждани на протест срещу войната по пътищата, както и с настояване за справедливи присъди. Сред тях беше и бабата на загиналата в същия участък Сияна.

"Искам справедливост, а не да пускат убиеца. Искам бързи и адекватни присъди за тези, които ни убиха децата. 10 месеца след смъртта на Сияна, това не се приема, няма ден, няма нощ, едно и също ми е в главата, удара на камиона и Сиянка", каза Стоянка Ламбева.

"Искаме да покажем, че в крайна сметка един човек си замина и той не струва 8000 евро. Това е безнаказаност поредна и никой не може да си вземе забележка, ако има подобни решения на съда да се пускат хора, които са причинили смърт. Ясно искаме да заявим, че сме несъгласни с корупцията в съдебната система, която е в основата на всички тези безобразия откъм дела, които се потулват", казаха представители на гражданското сдружение "Контракорупция - Плевен".

Решението на апелативния съд е окончателно.