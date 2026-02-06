15 г. затвор за пловдивчанин, изнасилил дъщеря си на брега на Марица и заплашил да я убие, ако каже

Поканил я да се разходят, нахвърлил се върху нея с удари, а след това я заставил да мълчи, ако иска да остане жива

Престъплението е извършено в условията на опасен рецидив - не за пръв път е осъждан за такова

15 г. затвор при първоначален "строг" режим ще трябва да изтърпи 46-годишен мъж, изнасилил дъщеря си на брега на река Марица в Пловдив, съобщиха от Районната прокуратура.

Вечерта на 10 април 2024 г. той поканил 20-годишната жена да се видят. Двамата не живеели заедно, тъй като той имал друго семейство. Разхождали се по брега на реката, когато бащата започнал да бие дъщеря си. Изнасили я и я заплашил, че ако каже на някой за случилото се, ще я убие.

46-годишният мъж е признат за виновен по две обвинения. Първото е за изнасилването, като е извършено в условията на опасен рецидив - не за пръв път е осъждан за такова престъпление. Второто - че е принудил дъщеря си да извърши нещо против волята си.

Присъдата на Районния съд в Пловдив не е окончателна и подлежи на обжалване и протест.