ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българските тенис звезди Иван Иванов и Александър ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22237938 www.24chasa.bg

15 г. затвор за пловдивчанин, изнасилил дъщеря си на брега на Марица и заплашил да я убие, ако каже

24 часа Пловдив онлайн

8996
Престъплението било извършено на брега на река Марица. Снимка: Никола Михайлов
  • Поканил я да се разходят, нахвърлил се върху нея с удари, а след това я заставил да мълчи, ако иска да остане жива
  • Престъплението е извършено в условията на опасен рецидив - не за пръв път е осъждан за такова

15 г. затвор при първоначален "строг" режим ще трябва да изтърпи 46-годишен мъж, изнасилил дъщеря си на брега на река Марица в Пловдив, съобщиха от Районната прокуратура. 

Вечерта на 10 април 2024 г. той поканил 20-годишната жена да се видят. Двамата не живеели заедно, тъй като той имал друго семейство. Разхождали се по брега на реката, когато бащата започнал да бие дъщеря си. Изнасили я и я заплашил, че ако каже на някой за случилото се, ще я убие. 

46-годишният мъж е признат за виновен по две обвинения. Първото е за изнасилването, като е извършено в условията на опасен рецидив - не за пръв път е осъждан за такова престъпление. Второто - че е принудил дъщеря си да извърши нещо против волята си. 

Присъдата на Районния съд в Пловдив не е окончателна и подлежи на обжалване и протест.

Престъплението било извършено на брега на река Марица.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича