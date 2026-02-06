ЦИК стартира обществена поръчка за разяснителна кампания за изборите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Централната избирателна комисия (ЦИК) реши да открие процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка за изготвяне на аудио и видео клипове и други материали за провеждане на разяснителна кампания за произвеждане на предсрочни избори за народни представители през 2026 г. Това съобщиха от ЦИК.

Предметът на поръчката включва създаване на лого, слоган, визия/иконографика и четири банера, както и изработване на аудио-визуални и други материали за разяснителната кампания.

Максималната прогнозна стойност на обществена поръчка е 60 000 евро без включен ДДС. Финансирането се извършва със средства по план-сметка за произвеждане на изборите за народни представители.

По-рано тази седмица президентът Илияна Йотова заяви, че от президентската институция ще направят всичко възможно изборите да бъдат на първата дата след великденските празници.

Първата неделя след тазгодишния Великден е 19 април.

Подробностите за поръчката може да прочетете тук.