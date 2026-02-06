Съдебен психиатър за "Петрохан": Става въпрос за разширено меланхолно самоубийство

В процедилата се информация има косвени данни, че най-вероятно става дума за познатото на психиатрите „разширено меланхолно самоубийство", а не за наказателна акция на мексикански наркобарон или педофилска мрежа, освобождаваща се от свидетели, „дървена" мафия и пр. Това заяви пред "Плевен за Плевен" съдебно–психиатричният експерт и психиатър д-р Иван Иванов по повод случая „Петрохан" и обществената реакция около него.

"С думи прости: изпадналият в тежка депресия или меланхолия човек отнема живота си и този на най-близките и любими хора, за да снеме от плещите им „бреме на битието". Ежегодно се случват десетки подобни случаи, но в характерната им форма, а именно – убийството на деца, съпруг /а от изпадналият в това тежка депресия/най-често следродилна/ близък. Разбира се, има и други психиатрични заболявания, които могат да доведат до това престъпление, но все пак ще обърна внимание към многозначителното и в същността си предсмъртно писмо – там е заровено кучето както се казва! Само ще добавя, че липсата на материален стимул за деянието/пострадалите са в стабилно финансово състояние/, алтруистичната до саможертвеност натура и приемането на културално несъответна религия от издирвания и вероятно вече загинал И.К., говорят за дълбинни психични процеси, които най-вероятно са довели до изкристализирането на налудна идея за безперспективност и съставянето на план за самоубийство, включващ избор на време и място, начин за извършването, избор на оръжие, писмо, известяващо и обясняващо причината за деянието", обясни психиатърът.

"Искам да изразя искрените си съболезнования към близките на загиналите и да запазя честта и достойнството им, с оглед нуждата от емпатия на фона на бясната какафония, вдигнала се след огласяването на обстоятелствата около този нещастен случай", каза той.

"Определено е нещастен случай , поради това че безспорно тежкото криминално деяние е извършено от човек в „психична криза" ... Като съдебно–психиатричен експерт, психиатър, лекар и човек зная, че подобни болезнените промени на съзнанието на извършителите на криминално деяние, включващо като в случая тежка агресия, макар и да не променят правната квалификацията на деянието, дават друг морален облик на извършителя. Това е важно за паметта за жертвите и близките им, но и би било полезно с оглед извършването на процесуално-следствените действия от компетентните органи и би дало глътка яснота на самото сащисано общество", посочи д-р Иванов.

"Съдейки по медийните изяви на важни обществени фигури – политици, медийни коментатори, репортери и журналисти и други специалисти смятам, че обществото не е просто болно, а е зомбирано от екраните. Хората са видимо ужасени, но и вътрешно очаровани /точно като един воайор при вида на събличаща се в съблекалнята на фитнеса девойка/ от възможността да съпреживеят всичко дълбоко подтиснато и неосъзнато, но и да си кажат мнението по въпроса. Като че ли тази нездрава възбуда се подхранва от медиите, възпитавайки ни в перверзност, и отклонявайки ни от същинските проблеми – психиатричната грижа, контрола над огнестрелното оръжие, но и указва неблагополучията, заложени в самата конституция около упражняването на правителствената и неправителствена власт и пр.", заяви той.