Намалиха на 8 г. присъдата на пияния, убил семейство занаятчии на АМ "Тракия" край Пазарджик

Предишното наказание от 10 г. е явно несправедливо, смятат върховните съдии

ВКС съд намали от 10 на 8 г. затвор присъдата на 30-годишния Тодор Нейков, който на 29 март м. г. пиян и без книжка удари с управляваната от него кола микробус на магистрала "Тракия" край Пазарджик и пътуващите в него семейство занаятчии от Костенец загинаха. Нейков няма книжка, бил с 2,04 промила алкохол, но се съгласил да кара БМВ-то на също солидно почерпения си приятел Румен Георгиев. Двамата потеглили по аутобана, за да си допият някъде, Нейков карал със 181 км/час, на 58-ия километър в посока Бургас БМВ-то се забило в задната част на микробус "Форд Транзит", в който били майсторите ножари Иван Радев и Весела Узунова. Последвал сблъсък и с ТИР и Радев и Узунова загинали на място.

Нейков призна вината си пред Окръжния съд в Пазарджик и получи 10 г. затвор. Не обжалва и присъдата влезе в сила. След това обаче е поискал възобновяване на наказателното производство и връщане на делото в Пазарджик или намаляване на наказанието. Върховните съдии отхвърлят първото искане, но намират оплакването на явна несправедливост на наложеното наказание за основателно. За да получи Нейков 10 г. затвор, случаят е преценен като особено тежък. Но част от предпоставките за това - като създадената опасност и за други пътуващи по магистралата в този момент - са преценени и като отегчаващи вината обстоятелства. "Движението по магистралния път и създадената за останалите участници опасност в него са били преценени като относими за квалификацията на случая като особено тежък, поради което неправилно са ценени още веднъж, макар и на фона на превишената скорост от 181 км/ч., но вече със значение на отегчаващи обстоятелства", е записано в решението на ВКС. То е окончателно.

Срещу Румен Георгиев, който дал колата на пияния Нейков, тече отделно наказателно производство.