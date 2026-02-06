Земеделци в Добричко: Има опасност пшеницата да се преовлажни

„Има достатъчна почвена влага в нивите в Добричко в сравнение с последните няколко години. Това е много добра предпоставка на сеитбата на царевица и слънчоглед напролет", каза Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

Според земеделци, има опасност от преовлажняване на пшеницата.

„Снежната покривка компенсира температурите от минус 10 – 12 градуса и помогна на посевите от пшеница и ечемик", добави тя. „Дано през следващите месеци да няма рязко падане на температурите, каквото преживяхме миналата година, за да не замръзнат растенията", каза още Жекова.

В Добричка област с пшеница са засети 1 185 810 дка , като площите се увеличават за сметка на царевицата и слънчогледа.

С ечемик в региона са засети 161 430 дка, които специалисти определят като напълно достатъчни.

При рапицата площите са 125 350 дка. Културата, въпреки че се увеличава отново като площи, остава рискова заради нуждата от влага непосредствено след сеитбата. „Основният риск е да няма влага и рапицата да не поникне навреме, за да влезе в розетка преди студовете", уточняват агрономи.