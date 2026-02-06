Съдът в Ловеч спря делото срещу медицинска сестра, обвинена за смъртта на пациент в психиатрия

Окръжният съд в Ловеч спря делото за смъртта на пациент в Държавната психиатрична болница в града по искане на прокуратурата. Причината е приключването на административно-наказателно производство, съобщиха от съда.

През октомври 2023 г. при пожар в психиатричното заведение загина 25-годишен мъж, приет там в деня на инцидента. Той е починал от задушаване. По случая беше повдигнато обвинение срещу 66-годишната дежурна медицинска сестра за причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на служебните ѝ задължения. Според обвинението пациентът е бил обездвижен по лекарско разпореждане, а тя не го е освободила след избухването на пожара.

На днешното съдебно заседание е било представено влязло в сила споразумение между Изпълнителна агенция „Медицински надзор" и подсъдимата, с което е приключило административно-наказателното производство. С него на медицинската сестра е наложено административно наказание за нарушаване на разпоредби от Наредбата за медицински стандарт „Психиатрия".

От Окръжния съд в Ловеч посочват, че основен принцип в правото е забраната едно и също лице да бъде съдено и наказвано два пъти за едно и също деяние. Съдът е дал едномесечен срок на прокуратурата да поиска възобновяване на административно-наказателното производство пред Административния съд в София.

Определението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок. Ако Административният съд отмени наложената глоба, наказателното производство ще бъде възобновено. В случай че наказанието бъде потвърдено, делото ще бъде прекратено.