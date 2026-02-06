Човека-паяк дава $100 000 награда за намирането на изчезналите с Калушев младежи

Човека-паяк Иван Кристоф дава 100 000 долара награда за информация, която да помогне за намирането на изчезналото дете и младежа с Ивайло Калушев.

"$100,000 награда за информация за намирането на изчезналите деца с пещерняците.

Тази сума е много повече от 100,077+ лв., която се вижда в предишния ми опит за спасяване на друг пещерняк, който се укриваше от жената "до него" – възможно най-високо и далеч от нея, и която отделих, както се вижда в извлечение от личната ми сметка. Надявам се този път, вместо да бъда притискан да ги пренасочвам по разни измамни схеми, държа пак парите да отидат по предназначение за мисията за истинско спасяване", пише Кристоф. $100,000 НАГРАДА ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАМИРАНЕТО НА ИЗЧЕЗНАЛИТЕ ДЕЦА с пещерняците. Тази сума е много повече от 100,077+... Публикувахте от Ivan Kristoff в Петък, 6 февруари 2026 г.

Той обяви, че дарява и три скутера от италианската марка „Garelli" на онези, които помогнат със сведения за движението на Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче.

"Между другото, в контекст на изчезналото дете, може ли то да се котира като дете, подложено на домашно насилие. Няма директно домашно насилие, но не бихте ли го обяснили като такова, защото когато родителите не знаят къде точно им е детето, ако са го оставили в ръцете на друг да се грижи за него, но то е в неизвестност, което се издирва от полицията и бащата обяснява, че не знае къде е, но чувства, че е в безопасност в ръцете на човек, за който се твърди, че е изпратил съобщение на майка си с притеснително съдържание и майка му е отправила "Зов за помощ", отправен към тел. 112", посочва още Кристоф. В допълнение на наградата от $100,000 НАГРАДА ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАМИРАНЕТО НА ИЗЧЕЗНАЛОТО ДЕТЕ с пещерняка, дарявам и 3 (три) скутера от италианската марка ivankristoff.com/garelli Публикувахте от Ivan Kristoff в Петък, 6 февруари 2026 г.

Иван Кристоф е българо-канадски летец и спасител. Той е допринесъл за подобряване на безопасността при вертикални и въздушни маневри с въжета.

Полицията издирва Ивайло Калушев, който е един от управителите на Сдружението на горските рейнджъри. Той е бил там в нощта на стрелбата и оттогава е в неизвестност. В петия ден след тройното убийство до хижа "Петрохан" все още не може да се каже какви са били мотивите и кой всъщност е убил тримата мъже.

Пещернякът Яни Макулев е бащата на 15-годишното момче, за което се знае, че е с издирвания мъж, заяви днес, че няма връзка със сина си от 29 януари, но бил сигурен, че детето е в безопасност. Не били по време на трагедията в Петрохан.

"Бяха с Иво на морето, с тях е и Николай", посочва той.

Точно за Яни Макулев разследващите твърдят, че отказва изобщо да съдейства.

От думите на бащата стана ясно, че при последното чуване със сина му, детето било с Калушев в село Българе, където имало база. С тях бил и Николай - младеж, роден през 2003 г., много близък до Калушев.

В мрежата върви неверен слух, че полицията е открила кемпера на Калушев. Става дума за „Фиат 322", а самото превозно средство е обявено за издирване. Това най-вероятно значи, че е било крадено или че е участвало в катастрофа, но шофьорът е избягал. Проверка на "24 часа" обаче показа, че това не е кемперът на Калушев.