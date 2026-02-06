Работна среща координира подготовката за Giro d'Italia – Bulgaria Grande Partenza 2026

Работна среща на Организационния комитет за подготовката на Giro d'Italia – Bulgaria Grande Partenza 2026 се проведе в Министерството на младежта и спорта с участието на Министерството на туризма и представители на всички ангажирани институции. По време на срещата беше отчетен напредъкът по организацията на събитието и бяха обсъдени ключови теми, свързани със сигурността, финансирането, маркетинга и популяризирането на България като туристическа дестинация, както и утвърждаването на страната ни като домакин на спортни събития от най-висок международен ранг. Това съобщиха от пресцентовете на Министерството на младежта и спорта и Министерството на туризма.

В рамките на подготовката Министерството на туризма работи и по комуникационна кампания, включително разработване на визуална идентичност и национална рекламна кампания, която ще популяризира събитието в страната.

Министърът на младежта и спорта в оставка Иван Пешев подчерта значението на координацията между институциите и устойчивото наследство на събитието. „Giro d'Italia – Bulgaria Grande Partenza 2026 е изключителна възможност за България да се утвърди като домакин на спортни събития от най-висок ранг. Работим в тясно сътрудничество с всички ангажирани институции, за да гарантираме безупречна организация, сигурност и отлични условия за състезателите и публиката. Нашата цел е не само успешно провеждане на старта, но и дългосрочен положителен ефект върху развитието на колоезденето и масовия спорт у нас", заяви Пешев.

Министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош акцентира върху значението на събитието за имиджа на страната. „Длъжни сме да представим България по най-добрия начин. Това е успех, но оттук нататък ни чака много работа. За нас е от изключително значение да представим България и като туристическа дестинация с богатство от природни дадености", посочи той.