Божанов: Скриха Желязков, за да не каже ще даде ли 10 млн. за златния паркинг в Русе

Има 64 хил. камери, които са достъпни и паролите им могат да бъдат разбити и от деца, каза съпредседателят на "Да, България"

Гласувахме "против" отмененото заседание на Народното събрание. Реалната причина това да стане бе заради блицконтрола на премиера Росен Желязков. Той се крие от много време, за да не отговори на въпросите за Споразумението за мир Това каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов пред bTV.

Имаме информация, че Росен Желязков е уволнил зам.-министър на околната среда и после си е отменил заповедта, каза още той. И го свърза с Таки.

Обясни, че е щял да пита и дали правителството планира да даде на Таки 10 млн. лв. за златния паркинг в Русе.

Ясно е, че си тръгват. Можеше да си тръгнат с достойнство, но и това не направиха, каза още Божанов.

Друг момент е, че по опитаха да скрия некомпетентния председател на КЗЛД от изслушване, което внесохме, за зачестилите злоупотреби с камери за видеонаблюдение, каза още той. Обясни, че има 64 хил. камери, които са достъпни през интернет. Те са с пароли, но имат уязвимости, които всяко дете може да пробие, каза още Божанов. Той обясни, че ще се подаде сигнал до институциите. Не можем да позволим хората да се страхуват и да ровят в странни сайтове, за да проверят дали нямат клипове там, категоричен е той.

Правителство в оставка пък не можело да дава милиарди за индексации за избори. Това прилича на купуване на пари за избори, каза още той.

Бойко Борисов почти си призна днес, че е била заложена бомба за вдигане на цените на тока за служебния кабинет. Сега Борисов много го е яд, че тази бомба е избухнала сега. Ръководството на КЕВР бе избрано от Борисов и Пеевски, каза още той.

Депутатите приеха вчера една основна промяна - ограничаване на секциите в страни извън ЕС до 20. Според Божанов Пеевски наказвал избирателите в Турция, защото гласували за АСП. Надявам се, че монополът в Турция ще се поразчупи. Пеевски вижда, че му се изплъзва монопола, каза още Божанов.