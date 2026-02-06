Младежи под 21 г. да нямат право да играят хазарт, предлага ИТН

Младежи под 21 години вече да нямат право да участват в хазартни игри - онлайн или в казината. Това предлагат депутати от ИТН с промени в Закона за хазарта. В момента забраната важи за деца под 18 г.

"Наблюдаваме в България изключително лесна достъпност на хазартни игри, т.ч. и онлайн платформи, лесен достъп до хазартна дейност в казина, както и липса на социална ангажираност в обществото ни за преустановяване на на риска от ранно въвличане в хазартна дейност", мотивират се от партията на Слави Трифонов.

"Считаме че предложената промяна ще допринесе за правилното развитие на младите ни граждани, които ще бъдат ангажирани с друга дейност, която не води до големите рискове от зависимост, които могат да се отразят крайно неблагоприятно за техния живот", пишат от ИТН.

Друго тяхно предложение е разширяването на дефиницията за уязвими лица, с което ще се включат в тази категория и гражданите, ненавършили 21-годишна възраст.