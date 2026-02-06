Екипът на детска хирургия в МБАЛ "Св. Анна" във Варна потвърди, че напуска

Петимата лекари от отделението по детска хирургия, които депозираха оставките си преди дни, потвърдиха, че напускат.
Това стана по време на предложена от директора на болницата Красимир Петров среща с ръководството на МБАЛ „Света Анна – Варна", чиято цел беше намиране на най-доброто работещо решение за запазване на дейността на отделението, се казва в съобщение до медиите.
След като стана ясно, че причина за напускането на медиците е неудовлетвореността им от броя оперативни дни, с които разполагат, изпълнителният директор на болницата пое ангажимент да гарантира по-активен оперативен календар за „Детска хирургия" – такъв, какъвто бъде заявен от хирурзите.
Въпреки това началникът на отделението д-р Румен Христов потвърди волята на екипа си да напусне, като стана ясно, че вече е поел ангажимент и има договорена специализация в чужбина, съобщават от лечебното заведение.
Така от 1 март екипът ще работи в известна частна болница в Бургас, а функционирането на отделението остава под въпрос.
Преди дни пред "24 часа" началникът на отделението потвърди, че не заплащането е на първо място сред причините за напускането след десетилетия работа, а тежки системни ограничения, липса на развитие и хронично претоварване.