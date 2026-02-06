Предложение! Библиотеките да са със статус на научни организации

Библиотеките да имат статус на научни организации. Това предлагат със законопроект от ИТН. Библиотеките в момента са с културен статус. Евентуалната промяна би дала на служителите повече възможности за реализация и научно-изследователска дейност.

С промените се създава Научен съвет по библиотечно-информационни науки към Националната библиотека, който ще определя научната политика, ще акредитира докторски програми, ще приема и отчита научноизследователската дейност и ще провежда конкурси за академични длъжности.

"Законодателното изменение е необходимата стъпка за модернизиране на библиотечния сектор и за пълноценното му включване в националната и европейска политика в областта на науката, иновациите и отворената наука", пишат вносителите на доклада.

Освен това библиотеките ще могат да участват в европейски и международни проекти в областта на отворената наука, както и да се възползват от механизмите за подкрепа по Закона насърчаване на научните изследвания и иновации.