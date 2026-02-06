ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Временна промяна в графика на Детска млечна кухня – Русе на 9 и 10 февруари

СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

Община Русе информира жителите на града, че на 9 и 10 февруари (понеделник и вторник) Детска млечна кухня – Русе временно няма да работи. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

За децата, които посещават детските ясли, ще бъде осигурено хранене при пълно спазване на всички нормативни изисквания за здравословно и балансирано меню, съобразено с възрастта от 1 до 3 години.

Купоните за хранене на родителите от неорганизирания контингент за посочения период ще бъдат презаверени и ще могат да бъдат използвани допълнително в следващ период.

Община Русе благодари на родителите за проявеното разбиране.

