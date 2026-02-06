Илияна Йотова до Джей Ди Ванс на олимпийската вечеря (Обзор)

Заедно с вицепрезидента на САЩ бяха гости на старта на игрите в Милано

Държавният глава отдаде почит пред барелефа на Васил Левски в Монца

Президентът на България Илияна Йотова бе до вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс по време на официалната вечеря за олимпийските игри в Милано и Кортина. Тя се дава от домакините за държавните глави и ръководствата на националните олимпийски комитети.

Йотова е в Милано за официалното откриване на XXV зимни олимпийски игри. “Нека политиката да остане далеч от спорта, защото спортистите не го заслужават заради огромния си труд, напрежението, големите мечти за медали. Нека се отърсим от политическите страсти”, заяви тя. Илияна Йотова в Милано

На масата ѝ по време на официалната вечеря били председателят на БОК Весела Лечева, президентът на ФИФА Джани Инфантино, баскетболистът Пау Гасол и шефът на организационния комитет на игрите в Лос Анджелис Кейси Васерман.

“Много се радвам, че г-жа Йотова прие поканата, защото България има огромна олимпийска история. Разменихме думи и с президента на румънския олимпийски комитет за европейските игри догодина в Истанбул”, каза Весела Лечева. Тя подари на президента официалната книжка на българската делегация.

Йотова подкрепи идеите на президента на МОК Кърсти Ковънтри за развитието на олимпийските игри, което да бъде в тясно сътрудничество със спортистите, защото най-добрите идеи идват от тях.

Тя посочи, че тази година България отбелязва няколко годишнини, свързани с олимпийските игри. “През 1896 г., когато третата българска държава е едва на 20 години, тя се включва в олимпийското движение за възстановяване на игрите.

Какви хора сме тогава имали за политици - мъдри,

с желание и амбиция за изява”, каза Йотова.

Президентът открои още две годишнини: 120 г., откакто един от първите ни дипломати Димитър Цоков става член на Международния олимпийски комитет. Както и 90 г. от първото участие на България на зимна олимпиада. “Трябва да помним тази история, тя е повод за гордост и отговорност на спортистите и техните треньори да останат верни на тези високи амбиции”, каза Йотова.

В петък българският президент беше посрещнат от италианския си колега Серджо Матарела в кралския дворец в Милано на приема за тържественото откриване на игрите. По-късно участва и в церемонията на стадион “Сан Сиро”.

Тя посети олимпийското село. “Българските участници са големи професионалисти, които работят много над себе си и трябва да са горди със своите постижения. През следващите дни цяла България ще ги гледа, ще се вълнува заедно с тях и ще ги подкрепя. Медалите, които ще извоюват, са безценни за нас”, обърна се Йотова към нашите спортисти. Илияна Йотова отдаде почит пред барелефа на Васил Левски в Монца. СНИМКИ: ПРЕССЛУЖБА НА ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА

По време на визитата си Йотова отдаде почит пред барелефа на Васил Левски в Монца. В града живее втората по големина българска общност в Италия. Скулптурата е дело на Борис Борисов и е дарена от община Карлово. Това е

първият паметник на Апостола в Италия

В Монца Йотова беше посрещната от кмета Паоло Пилото. Пред него държавният глава изтъкна, че за българския народ Левски е светиня, урок по дълг, достойнство и почтеност, нетърпимост срещу неправдите, равенство. “Левски е нашият пример за силата на вътрешната свобода”, подчерта тя.

Държавният глава посочи, че паметниците на Апостола в цяла България, а и в чужбина притеглят силно всеки, който носи в душата си частица от него. Президентът заяви, че българските и италианските национални герои са имали способността да гледат напред във времето, завещавайки ни идеите за равенство и солидарност.