148 години от Освобождението на Месемврия отбелязани с открит урок в музей „Старинен Несебър"

На 8 февруари се навършват 148 години от освобождението на Месемврия от османско владичество. Навечерието на тази светла за Несебър дата бе отбелязано с открит урок, на който присъстваха деца от клуба по краезнание към ОДК с ръководител преподавателя по история Ваня Митева и деветокласници от СУ „Любен Каравелов".

Учениците бяха посрещнати от детектора на Музей „Старинен Несебър", Тодор Марваков който посочи на картата много от все още съществуващи сгради, свидетели на Освобождението.

Лекцията на тема „Освобождение" бе подготвена от експерта към музей „Старинен Несебър" Стоянка Димова. Тя представи както добре познати факти, така и по-слабо известни обстоятелства около събитията в две от руско-турските войни, довели до две освобождения на града.

Първото освобождение – през 1829 г., е краткотрайно – около шест месеца, но по условията на мирния договор, последвал края на военните действия между двете империи, Месемврия отново е върната под османско владичество. Събитията от 1878 г. обаче водят до окончателна промяна в политическата и социалната структура на тогавашна Месемврия и поставят началото на нов етап в историческо развитие на града.

От лекцията децата научиха, че още преди настъпването на свободата Месамбрия е селище с процъфтяващ икономически живот, с развито корабостроене и активни търговски отношения, осъществявани както чрез корабоплаване, така и по суша. В периода около Освободителната война Несебър се утвърждава и като притегателен център за изследователи на архитектурата и историята, превръщайки се в обект на интерес за множество учени и пътешественици.

Историята посочва датата 8 февруари 1878 г. като деня на Освобождението на Несебър от османско владичество – събитие с дълбоко значение за историческата памет и идентичността на града.